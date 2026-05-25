Участники программы «СВОи Герои. КуZбасс» осваивают навыки госуправления

Участники «СВОи Герои. КуZбасс» осваивают навыки госуправления и развивают свои проекты.

В четвертом, заключительном модуле программы «СВОи Герои. КуZбасс» участники изучают применение искусственного интеллекта в сфере государственного управления. Также они принимают участие в переговорах с карьерными консультантами и создают собственные проекты для получения грантов.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк подчеркнул, что участники программы - настоящие герои. Они проявили себя как ответственные и решительные люди. Сочетание их опыта и новых навыков поможет им стать эффективными управленцами и внести вклад в развитие региона.

В первую неделю обучения руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Владимир Червинский рассказал о работе центра и его взаимодействии с властями. Директор регионального координационного центра «Кузбасс» Александр Малов выступил с лекцией об использовании искусственного интеллекта в государственном управлении.

