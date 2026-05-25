За неделю управляющие компании Кузбасса оштрафованы на 900 тысяч рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 18 по 22 мая инспекторы ГЖИ Кузбасса проверили 412 многоквартирных домов. Они обнаружили 77 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За неделю управляющие организации оштрафованы на сумму более 900 тыс. рублей. Составлено 14 административных протокола. Выдано 124 представлений и предостережений.

Принято 22 положительных решения о внесении изменений в реестр лицензий. Вынесено 16 отказов по заявкам УК.

Ранее мы писали, что выпускной в 11-м классе обойдется жителям Кемерова в среднем в 44 тысячи рублей, а еще губернатор Кузбасса выразил гордость за священника-волонтера отца Софрония.