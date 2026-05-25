Кузбассовец пытался зарезать знакомого во время ссоры

В Киселевске следователи предъявили обвинение местному жителю, который едва не убил своего знакомого. Об этом сообщили в следкоме Кузбасса.
По версии следствия, ночью 21 мая между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе конфликта горожанин минимум пять раз ударил оппонента ножом в грудь и конечности.
Пострадавший выжил, сейчас за его жизнь борются врачи.
Самого нападавшего оперативно задержали, суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. На месте происшествия следователи изъяли нож и назначили серию экспертиз, чтобы восстановить все детали случившегося.
