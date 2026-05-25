Кузбассовец пытался зарезать знакомого во время ссоры

В Киселевске следователи предъявили обвинение местному жителю, который едва не убил своего знакомого. Об этом сообщили в следкоме Кузбасса.

По версии следствия, ночью 21 мая между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе конфликта горожанин минимум пять раз ударил оппонента ножом в грудь и конечности.

Пострадавший выжил, сейчас за его жизнь борются врачи.

Самого нападавшего оперативно задержали, суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. На месте происшествия следователи изъяли нож и назначили серию экспертиз, чтобы восстановить все детали случившегося.

Ранее мы писали, как кузбасские криминалисты раскрывают преступления, а еще свыше 1 500 кузбассовцев переедут из аварийного жилья в новые квартиры за 2 года.