В Кузбассе поймали водителя-бесправника.

В Топкинском муниципальном округе сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя ВАЗ-2110. При проверке документов у мужчины не оказалось регистрационных документов на автомобиль. об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области.

В ходе проверки по базам данных выяснилось, что у водителя нет водительского удостоверения. Мужчина управлял машиной без законных оснований.

Полицейские составили два административных протокола: за отсутствие регистрационных документов и за управление автомобилем без прав. Машину отправили на специализированную стоянку.

