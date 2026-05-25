В Кемерове запустят дополнительные автобусы до кладбищ 30 и 31 мая

Фото: администрация Кемерова.

В ближайшие выходные, 30 и 31 мая, в Кемерове изменят схему работы общественного транспорта, чтобы горожанам было проще добраться до мест захоронений в Родительскую субботу и на Троицу. Об этом сообщили в администрации города.

В субботу автобусы поедут по расписанию выходного дня, а в воскресенье - по воскресному графику. При этом в оба дня с 09.00 до 16.00 на линии выйдут дополнительные и продленные маршруты.

В субботу, 30 мая:

- на Южном (кладбища №2, 3, 4, 5): будут ходить автобусы №6 (от «КОАО Химпром» до кладбища №2), №17 (от ПАТП-3 через кладбище №2 до кладбища №5), №70 и №70А (от Парка Ангелов до кладбищ №2 и №5 соответственно), а также №80А (от д/п «Комсомольский» через кладбища №1, 2 и 5). Кроме того, специально продлят маршруты №85 (от ТРК «Променад 2») и №99 (от д/п «Шалготарьян») - они будут доезжать прямо до кладбища №2 через улицу Радищева, 1-ю Линию, Казачий тракт и Совхозную; - на Южном (кладбище №1): пустят автобусы №80 (от ТРК «Променад 2» до остановки «Детский сад») и №80А; - Солонечное кладбище: поедет маршрут №71 от ТУ Рудничного района; - Кировское кладбище: пассажиров повезет автобус №73 от ДК Кировского; - в ж.р. Кедровка: до местного кладбища организуют рейс №74 кл от школы №70; - в ж.р. Пионер: до кладбища поселка Урицкого пойдет автобус №5 кл от ж.р. Ягуновский; - в поселке Боровой: до кладбища пустят маршрут №127 кл от Стелы. В воскресенье, 31 мая, список направлений будет чуть меньше, но транспорт до основных кладбищ продолжит ходить с тем же интервалом: - на Южном (кладбища №2, 3, 4, 5): пассажиров будут перевозить маршруты №6, 17, 70, 70А и 80А (продленные накануне автобусы №85 и №99 вернутся к обычным схемам движения); - на Южном (кладбище №1): продолжат курсировать автобусы №80 и №80А; - Солонечное кладбище: будет доступен маршрут №71; - Кировское кладбище: продолжит ходить автобус №73. Точное расписание всех рейсов можно узнать на официальном сайте УЕЗТУ в специальном разделе «Расписание». Если вам потребуется помощь или нужно будет уточнить детали поездки, специалисты справочно-информационной службы ответят на вопросы по телефону 57-46-57.

