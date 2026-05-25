В Новокузнецке начали масштабную обработку парков и скверов от клещей

В Новокузнецке стартовал сезон борьбы с клещами: специалисты поэтапно обработают 82 гектара городских территорий. Об этом сообщили в администрации города.

Первыми дезинфекцию прошли скверы Жукова и Ермакова, а также площадка у городской администрации. Работы ведутся строго в сухую и безветренную погоду для максимальной эффективности препарата.

Жителей просят соблюдать осторожность: в день обработки лучше обходить указанные места стороной. Владельцам домашних животных настоятельно рекомендуют не выгуливать питомцев на обработанных участках в течение трех последующих дней.

Завершить все работы планируется до 15 июня.

