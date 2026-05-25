За неделю в Кузбассе поймали 191 нетрезвого водителя.

В Кузбассе за неделю произошло 5 103 нарушения ПДД. Из них 178 совершили пешеходы, 4 925 - водители, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Кузбассу.

От управления отстранили 191 водителя, которые находились в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Также было выявлено 311 случаев управления транспортным средством без прав, 257 выездов на встречную полосу и 136 случаев нарушения правил перевозки детей.

Сотрудники зафиксировали 310 нарушений правил использования ремня безопасности (мотошлема). Также было выявлено 110 нарушений проезда перекрестков, 113 проездов на запрещающий сигнал светофора и 277 случаев непредоставления преимущества пешеходам. Произошло 45 ДТП, в которых 1 человек погиб, 65 - травмированы.

