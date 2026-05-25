Дочь погибшего бойца из Кузбасса через суд признали законной наследницей

В Мариинске местная жительница добилась через суд признания отцовства для своей девятилетней дочери. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Отец девочки погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО, не успев официально оформить документы. При жизни мужчина не отрицал родства, но в момент рождения ребенка находился в длительной командировке, поэтому в графе «отец» в ЗАГСе поставили прочерк. Позже он ушел на фронт.

Чтобы восстановить справедливость, матери пришлось предоставить суду свидетельские показания родителей бойца, его друзей и соседей - все они подтвердили, что мужчина заботился о дочери и считал ее своей.

Суд встал на сторону семьи. Теперь, после внесения изменений в документы, девочка сможет получать все полагающиеся ей государственные выплаты и льготы.

