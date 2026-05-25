Кемеровчанин оштрафован за фиктивную постановку на учет 20 иностранцев.

37-летний кемеровчанин признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Он обвинялся в 20 преступлениях. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Сотрудники отдела по вопросам миграции выяснили, что мужчина зарегистрировал 20 иностранцев. После проверки на него завели уголовное дело.

Установлено, что с февраля по октябрь 2025 года кемеровчанин фиктивно регистрировал знакомых, приехавших в Россию. Он оформлял документы, указывая себя принимающей стороной и свою квартиру местом их проживания. Таким образом, он зарегистрировал 20 иностранцев, которые на самом деле жили в других местах.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в 150 тысяч рублей. Фиктивная регистрация мигрантов была аннулирована.

