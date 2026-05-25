Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+16°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит25 мая 2026 6:49

Кемеровчанин оштрафован за фиктивную постановку на учет 20 иностранцев

Кемеровчанин оштрафован на 150 тысяч рублей за фиктивную постановку на учет 20 иностранцев
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Кемеровчанин оштрафован за фиктивную постановку на учет 20 иностранцев.

Кемеровчанин оштрафован за фиктивную постановку на учет 20 иностранцев.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

37-летний кемеровчанин признан виновным в фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Он обвинялся в 20 преступлениях. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Кузбассу.

Сотрудники отдела по вопросам миграции выяснили, что мужчина зарегистрировал 20 иностранцев. После проверки на него завели уголовное дело.

Установлено, что с февраля по октябрь 2025 года кемеровчанин фиктивно регистрировал знакомых, приехавших в Россию. Он оформлял документы, указывая себя принимающей стороной и свою квартиру местом их проживания. Таким образом, он зарегистрировал 20 иностранцев, которые на самом деле жили в других местах.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в 150 тысяч рублей. Фиктивная регистрация мигрантов была аннулирована.

Ранее мы писали, что выпускной в 11-м классе обойдется жителям Кемерова в среднем в 44 тысячи рублей, а еще губернатор Кузбасса выразил гордость за священника-волонтера отца Софрония.