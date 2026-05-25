Четверо детей в Кузбассе попали в больницу с отравлениями за прошедшую неделю

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов отчитался о работе отделения острых отравлений больницы имени Подгорбунского за минувшую неделю.

С 18 по 24 мая в стационар попали 19 пациентов, среди которых четверо - дети. К сожалению, одного взрослого спасти не удалось: причиной смерти стал яд прижигающего действия.

Чаще всего кузбассовцы оказывались на больничной койке из-за чрезмерного употребления алкоголя и бесконтрольного приема медикаментов.

Врач призывает жителей области быть осторожнее: прятать бытовую химию и лекарства от детей, не смешивать таблетки со спиртным и при первых же подозрениях на отравление звонить по номеру «112», не дожидаясь осложнений.

