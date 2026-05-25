В Кузбассе на три месяца закрыли опасную обогатительную фабрику

Кемеровский районный суд на 90 суток приостановил работу участка обогащения угля, принадлежащего ООО «Ровер». Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Проверка выявила целый список критических нарушений, которые буквально угрожали жизни сотрудников. На предприятии не проводили экспертизу безопасности зданий и оборудования, а на фундаментах нескольких корпусов начала разрушаться кирпичная кладка. Кроме того, на объекте фактически не работала система вентиляции и контроля за уровнем метана, а инструкции по ремонту оборудования были написаны с нарушениями.

Суд пришел к выводу, что продолжать работу в таких условиях нельзя. Теперь у компании есть три месяца, чтобы устранить все замечания, пока постановление еще не вступило в законную силу.

