Змея перепугала сотрудников и покупателей супермаркета

Фото: архив "КП". Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Красноармейском районе Волгограда спасателям пришлось ловить змею, которая пробралась в магазин на улице Бахтурова. Об этом рассказали «Горвести».

Необычный инцидент произошел 20 мая - сообщение о чешуйчатом посетителе поступило в городскую службу спасения от напуганных сотрудников торговой точки. Специалисты прибыли на место и с помощью специальных инструментов аккуратно поймали рептилию. После этого змею вывезли подальше от жилых кварталов и выпустили в ее естественную среду обитания.

К счастью, во время этого происшествия никто не пострадал.