В двух городах Кузбасса отключают отопление из-за жары

Фото: архив "КП". Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В двух городах Кузбасса - Междуреченске и Белове - приняли решение завершить отопительный сезон во вторник, 26 мая.

Причиной стало резкое потепление: синоптики прогнозируют на этой неделе жару от +22 до +29 градусов.

Главы территорий Павел Камбалин и Сергей Алексеев уже подписали соответствующие распоряжения. С этого дня специалисты переводят оборудование на летний режим работы, а управляющие организации начинают консервацию внутридомовых систем.

Мэры подчеркнули, что, несмотря на долгое отопление в этом году, коммунальщики обязаны строго придерживаться ранее утвержденных графиков подготовки к следующей зиме.

Ранее мы писали, как кузбасские криминалисты раскрывают преступления, а еще свыше 1 500 кузбассовцев переедут из аварийного жилья в новые квартиры за 2 года.