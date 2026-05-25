В двух городах Кузбасса отключают отопление из-за жары

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В двух городах Кузбасса - Междуреченске и Белове - приняли решение завершить отопительный сезон во вторник, 26 мая.
Причиной стало резкое потепление: синоптики прогнозируют на этой неделе жару от +22 до +29 градусов.
Главы территорий Павел Камбалин и Сергей Алексеев уже подписали соответствующие распоряжения. С этого дня специалисты переводят оборудование на летний режим работы, а управляющие организации начинают консервацию внутридомовых систем.
Мэры подчеркнули, что, несмотря на долгое отопление в этом году, коммунальщики обязаны строго придерживаться ранее утвержденных графиков подготовки к следующей зиме.
Ранее мы писали, как кузбасские криминалисты раскрывают преступления, а еще свыше 1 500 кузбассовцев переедут из аварийного жилья в новые квартиры за 2 года.