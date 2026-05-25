Мошенники начали шантажировать школьников за попытку купить ответы к ЕГЭ

Рособрнадзор и Киберполиция России выступили с официальным предупреждением для выпускников и их родителей о новой волне мошенничества перед экзаменами. Об этом сообщили «Горвести».

Аферисты активно распространяют в соцсетях и мессенджерах предложения купить якобы «слитые» ответы на ЕГЭ по любым предметам. Оплату требуют переводом на карту, через СБП или в криптовалюте. В итоге покупатели получают либо пустышку с устаревшими заданиями прошлых лет, либо вовсе остаются ни с чем.

Более того, зафиксированы случаи, когда мошенники начинают шантажировать испуганных подростков, угрожая рассказать школе о попытке обмана.

В Рособрнадзоре напомнили, что реальная утечка материалов технически невозможна: все задания шифруются и передаются по защищенным каналам, а ключи для доступа к ним появляются только перед самым началом экзамена.

