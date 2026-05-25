В Кемерове за два года отремонтируют еще две сильно разрушенные дороги

В Кемерове приведут в порядок две важные, но сильно изношенные автодороги. Об этом сообщили в администрации города.

Речь идет об участке от улицы Марата в сторону Новосибирска (до границы городского округа) и об улице Юрия Двужильного на отрезке от улицы Баумана до Молодежного проспекта. Контракт на проведение работ выиграла организация «Кемеровоспецстрой».

Выезд в сторону Новосибирска планируют обновить до конца сентября 2026 года, а ремонт улицы Двужильного завершат к сентябрю 2027 года. Работы пройдут в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Дополнительный ремонт стал возможен благодаря экономии бюджетных средств на электронных торгах.

