В Кузбассе за ночные прогулки детей без присмотра родителей будут штрафовать

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С приходом лета в Кузбассе начинает действовать обновленный график комендантского часа для детей и подростков до 16 лет.

С 1 мая по 31 августа несовершеннолетним запрещено находиться на улице и в общественных местах без сопровождения взрослых с 23.00 до 06.00 (в остальное время года ограничения начинаются на час раньше - с 22.00).

Под запрет попадают парки, скверы, дворы, детские площадки, подъезды, общественный транспорт, вокзалы, а также компьютерные клубы, кафе и магазины.

За нарушение правил родителей подростков ждет штраф, а если ребенок попадается полиции систематически, семью могут поставить на профилактический учет.

Ранее мы писали, как кузбасские криминалисты раскрывают преступления, а еще свыше 1 500 кузбассовцев переедут из аварийного жилья в новые квартиры за 2 года.