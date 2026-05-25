Самый крупный металлургический комбинат Кузбасса снизил выбросы на 77 тысяч тонн

Западно-Сибирский металлургический комбинат ЕВРАЗа снизил валовые выбросы по отношению к 2017 году почти на треть или 77 тысяч тонн. При этом выбросы приоритетных загрязняющих веществ снижены более чем на половину (44,6 тыс. тонн). Эти данные представил директор по координации природоохранной деятельности ЕВРАЗа Максим Епифанцев на парламентских слушаниях о ходе реализации нацпроекта «Экология» в Совете Федерации.

В рамках федерального проекта «Чистый воздух» новокузнецкий комбинат реализовал 5 инвестиционных проектов на сумму 11,3 млрд рублей. Среди ключевых мероприятий — ликвидация старых открытых градирен и внедрение закрытой системы охлаждения коксового газа на коксохимическом производстве. Проведена модернизация электрофильтров на Западно-Сибирской ТЭЦ и ряд мероприятий на агломерационном производстве, в том числе переход на низкосернистое железорудное сырье.

«Участие в федеральном проекте “Чистый воздух” позволило усилить экологическую составляющую в стратегии модернизации нашего производства. Для нас — это прежде всего вклад в будущее, в улучшение условий труда и жизни сотрудников предприятий и их семей в городах присутствия компании», – отметил Максим Епифанцев.