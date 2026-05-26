Полиция Кемерова выяснила, почему кот в запертой квартире громко мяукал

Жители Кировского района Кемерова забили тревогу: из квартиры на улице Инициативной долгое время доносилось жалобное мяуканье. Соседи решили, что животное бросили без еды и воды, и написали об этом в соцсетях, а также обратились в полицию.

Как сообщили в полиции Кузбасса, участковые быстро нашли хозяйку жилья. Выяснилось, что женщина в отъезде, а присматривать за питомцем поручила родственнику. Мужчина подтвердил, что навещает кота и оставляет ему корм, просто на время отлучался. Сейчас родственник уже вернулся в квартиру.

Участковый лично проверил адрес и убедился: с четвероногим все в порядке, его жизни ничего не угрожает.

