Новокузнецкие врачи назвали лучшие продукты-источники йода

Специалисты Первой горбольницы Новокузнецка напомнили, как важно поддерживать уровень йода в организме, и назвали продукты-лидеры по его содержанию. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Абсолютные чемпионы - клюква и морская капуста (в 100 граммах содержится двойная суточная норма). Также врачи советуют чаще есть морепродукты, жирную рыбу, красную икру и печень трески. Для тех, кто предпочитает мясо, отличным источником станет грудка индейки. Не стоит забывать про картофель, белую фасоль, грецкие орехи и чернослив. Из фруктов полезнее всего хурма, клубника и виноград.

Сочетая эти продукты в ежедневном меню, можно легко закрыть потребность организма в йоде и сохранить здоровье на долгие годы.

