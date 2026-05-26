Неудачный визит к родственнице обернулся для кузбассовца судом и штрафом

В Анжеро-Судженске 35-летний местный житель стал фигурантом дела об административном правонарушении после попытки навестить родственницу в исправительном учреждении. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Мужчина пришел в комнату приема передач в состоянии опьянения и вел себя вызывающе. Когда сотрудники учреждения отказали ему в свидании и сделали замечание, посетитель перешел на личные оскорбления.

Сотрудник, чье достоинство было унижено, обратился в прокуратуру. После проверки дело передали в суд. В итоге дебошира признали виновным в оскорблении и назначили ему штраф в размере пяти тысяч рублей.

