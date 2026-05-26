Врачи напомнили жителям Кузбасса о смертельной опасности сигарет и вейпов

С 25 по 31 мая в Кузбассе проходит неделя профилактики курения, приуроченная ко Всемирному дню без табака.

Медики подчеркивают: курение - это один из немногих факторов риска, который человек может полностью исключить. Отказ от привычки в любом возрасте увеличивает жизнь в среднем на 10-15 лет.

Табачный дым и пар электронных устройств содержат более четырех тысяч ядовитых веществ, провоцируя рак легких, инфаркты и инсульты.

Первый шаг к победе над привычкой - это понимание того, насколько сильна ваша тяга к никотину. Для этого врачи рекомендуют использовать тест Фагерстрема - простой и признанный во всем мире опросник, созданный шведским доктором Карлом-Олофом Фагерстремом.

Пройти его можно онлайн буквально за пару минут по ссылке. Нужно лишь честно ответить на несколько вопросов о своих привычках и подсчитать баллы: - 0-2 балла (очень слабая зависимость) и 3-4 балла (слабая): скорее всего, вы сможете легко бросить курить самостоятельно, опираясь на силу воли и поддержку близких; - 5 баллов (умеренная зависимость): для отказа от сигарет вам могут пригодиться легкие помощники - никотиновые пластыри, спреи или жевательные резинки; - 6-7 баллов (высокая) и 8-10 баллов (очень высокая): табак крепко держит вас под контролем. В этом случае лучше обратиться к специалистам, чтобы составить мягкий и эффективный план лечения без срывов.

Для тех, кто решил завязать с зависимостью, в Кемерове работает Школа отказа от курения при наркодиспансере имени профессора Н. П. Кокориной (пр. Шахтеров, 48). Проконсультироваться с психиатром-наркологом и получить рекомендации по мотивации можно бесплатно, записавшись по телефону: 8 (3842) 34-14-87.

