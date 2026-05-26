Патрик и Евсей, Антонида и Ойша: ЗАГС обновил списки популярных и редких имен в Кузбассе

Фото: архив "КП". Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Портал ЗАГС представил свежую статистику по именам новорожденных в Кузбассе на май 2026 года.

В списке самых необычных имен для девочек оказались Антонида, Эльза, Элла, Эрида и Ойша. Мальчикам давали такие редкие имена, как Патрик, Евсей, Абдулла, Мухамед и Нурмахмад.

Мода на традиционные имена сохраняется: среди мальчиков лидирует Михаил (164 ребенка), за ним следуют Александр и Артем. У девочек пальму первенства удерживает София (135 малышек), а второе место заняла Варвара, обогнав Василису. Также в пятерку популярных женских имен вошли Ева и Виктория.

Ранее мы писали, в Кузбассе по нацпроекту отремонтируют более 50 километров региональных трасс, а еще свыше 1 500 кузбассовцев переедут из аварийного жилья в новые квартиры за 2 года.