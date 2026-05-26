Эндокринолог из Новокузнецка объяснила, как распознать болезни щитовидки

Фото: Первая больница Новокузнецка.

Во Всемирный день щитовидной железы врачи напомнили о важности этой «бабочки» в нашем организме.

Эндокринолог Первой больницы Новокузнецка Кристина Павлова предупредила: не стоит списывать постоянную усталость, забывчивость и перепады настроения на обычное выгорание.

Гормоны щитовидки отвечают не только за обмен веществ и вес, но и за работу мозга. Если вы стали раздражительны, с трудом концентрируете внимание, плохо спите или чувствуете упадок сил уже с утра - это повод проверить уровень гормонов.

Своевременное обследование поможет вернуть «эмоциональную устойчивость» и энергию, которую нельзя восстановить просто отдыхом.

