Кемеровчанка лишилась 1,7 млн рублей после звонка «менеджера маркетплейса»

В полицию Кемерова обратилась 67-летняя местная жительница, ставшая жертвой крупного мошенничества. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

Женщина лишилась более 1,7 млн рублей после звонка от незнакомки, которая представилась менеджером маркетплейса и попросила назвать СМС-код якобы для получения посылки. Как только пенсионерка продиктовала цифры, в игру вступил другой соучастник под видом «сотрудника надзорного ведомства». Он напугал женщину тем, что ее сбережения в опасности, и убедил перевести все деньги на так называемый «безопасный счет». Хотя кемеровчанка раньше слышала о подобных уловках аферистов, она все равно поддалась панике и отправила деньги по указанным реквизитам.

Сейчас оперативники ищут подозреваемых. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в особо крупном размере. Виновным грозит до 10 лет лишения свободы.

