В Кемерово завезли более четырех тонн свежей клубники из Киргизии

В Кемерово привезли крупную партию свежей клубники из Киргизии общим весом 4,3 тонны. Об этом сообщили в Сибирском управление Россельхознадзора.

Получатель груза предоставил все необходимые фитосанитарные сертификаты. Чтобы исключить наличие опасных вредителей или болезней растений, специалисты отобрали образцы клубники и отправили их на экспертизу. Лабораторные исследования показали, что ягода полностью чиста и безопасна - никаких карантинных объектов в ней не нашли.

Россельхознадзор выдал все разрешительные документы, и теперь импортная клубника может законно отправляться на прилавки магазинов.

