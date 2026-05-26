Более 3 000 заявлений на постановку недвижимости на учет подали в Кузбассе

За четыре месяца этого года на постановку недвижимости на кадастровый учет в Кузбассе подано более трех тысяч заявлений. Об этом сообщили в Росреестре Кузбасса.

Оформление прав на земельный участок и построенный дом требует обязательного внесения сведений в ЕГРН. Напомним, что с марта 2025 года без официально зарегистрированных границ объектов проводить любые сделки с недвижимостью или землей в России запрещено законом.

Процесс оформления состоит из простых шагов. Сначала нужно обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит межевой план для участка и технический план для дома. Готовые документы вместе с заявлением подаются в Росреестр, после чего ведомство вносит сведения в ЕГРН. По договоренности инженер может направить весь пакет документов самостоятельно.

Директор филиала Роскадастра Кузбассу Андрей Ермолин отметил, что жители региона могут заказать подготовку планов напрямую в кузбасском филиале.

