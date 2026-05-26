В лесах Кузбасса за пожарной безопасностью следят 14 новых беспилотников

В Кузбассе активно используют современные технологии для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

На защиту зеленых массивов региона встали 14 беспилотных авиационных систем «Геоскан-801» общей стоимостью 21 миллион рублей. Их закупили на федеральные средства в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (федеральный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы»).

Губернатор Илья Середюк отметил, что беспилотники позволяют находить очаги возгораний на самых ранних стадиях и минимизировать ущерб. Благодаря профилактике и погоде с начала года в лесах региона не зафиксировано ни одного пожара.

Недавно специалисты министерства лесного комплекса совместно с полицией провели воздушный рейд на площади 90 квадратных километров в Юргинском округе - нарушений не нашли, но побеседовали с отдыхающими. Патрулирование станет регулярным.

Кроме того, сотрудники кузбасских лесхозов прошли обучение по федеральному проекту «Кадры для беспилотных авиационных систем» и теперь профессионально управляют дронами.

Напомним, в Кузбассе с 15 апреля до 1 июня действует особый противопожарный режим, разводить костры категорически запрещено.

