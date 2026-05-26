В Кузбассе завели дело на руководство «Северного Кузбасса» за долг в 256 млн рублей

Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам АО «УК «Северный Кузбасс». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководство предприятия задолжало своим работникам внушительную сумму - более 256 миллионов рублей. Сейчас следователи активно работают над тем, чтобы компания полностью погасила долги перед пострадавшими сотрудниками.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства регионального ведомства.

В СК Кузбасса напомнили, что выплата зарплаты - это обязанность любого работодателя. Всех, чьи права были нарушены руководством предприятия, просят обращаться на круглосуточную горячую линию по телефонам: 8 (3842) 277-09-94 и 8 (3842) 36-29-49.

