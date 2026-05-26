В Кузбассе водителю вернули права после спорного ДТП с собакой

Ижморский районный суд Кузбасса отменил решение мирового судьи, который лишил местного жителя водительских прав на один год за оставление места ДТП. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

По версии обвинения, мужчина на автомобиле УАЗ 31512 сбил собаку и уехал. Однако автомобилист не согласился с решением и подал жалобу. При пересмотре дела выяснилось, что доказательства его вины крайне неубедительны: схему происшествия составили лишь спустя несколько дней, а сама она была неинформативной.

Учитывая габариты внедорожника УАЗ, плохое состояние дороги и маленький размер собаки, водитель действительно мог просто не заметить наезд. Хозяин пострадавшего животного подтвердил, что машина перед столкновением не притормаживала и ее не подбрасывало.

Суд применил принцип презумпции невиновности, согласно которому все сомнения трактуются в пользу обвиняемого, отменил наказание и полностью прекратил дело.

Суд применил принцип презумпции невиновности, согласно которому все сомнения трактуются в пользу обвиняемого, отменил наказание и полностью прекратил дело.