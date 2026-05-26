В Кузбассе фигурантов дела о незаконной компенсации за снос дома частично оправдали

Анжеро-Судженский городской суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

По версии следствия, обвиняемый вместе с нанятыми юристами подделал документы, чтобы получить компенсацию за некогда снесенный дом. Однако в суде этот эпизод (особо крупное мошенничество при получении соцвыплат) доказать не удалось, и двоих подсудимых по нему полностью оправдали.

При этом следствию удалось доказать другой эпизод махинаций. Было установлено, что один из подсудимых незаконно получил права на жилое помещение, а затем приватизировал его. За это преступление суд признал мужчину виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере и назначил ему наказание.

