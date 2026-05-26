Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
+15°
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит26 мая 2026 5:41

В Кузбассе фигурантов дела о незаконной компенсации за снос дома частично оправдали

В Анжеро-Судженске суд вынес приговор по запутанному делу о жилищном мошенничестве
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Анжеро-Судженский городской суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

По версии следствия, обвиняемый вместе с нанятыми юристами подделал документы, чтобы получить компенсацию за некогда снесенный дом. Однако в суде этот эпизод (особо крупное мошенничество при получении соцвыплат) доказать не удалось, и двоих подсудимых по нему полностью оправдали.

При этом следствию удалось доказать другой эпизод махинаций. Было установлено, что один из подсудимых незаконно получил права на жилое помещение, а затем приватизировал его. За это преступление суд признал мужчину виновным по статье о мошенничестве в особо крупном размере и назначил ему наказание.

Ранее мы писали, в Кузбассе направят более 28 млрд рублей на поддержку инвалидов в 2026 году, а еще кузбасские хирурги сделали пациентке нос из ее ребра.