Танк Т-34 снова занял свое место на постаменте в Кемерове

Фото: администрация Кемерова.

Легендарный танк Т-34 вернулся на свое привычное место на транспортном кольце Притомского проспекта в Кемерове. Об этом сообщили в администрации города.

В апреле боевую машину Великой Отечественной войны временно сняли с постамента, чтобы подготовить к участию в торжественном марше в честь Дня Победы.

Танк успешно прошел по улицам города 9 мая, а теперь его вернули на законное место, где он простоит до следующей годовщины Победы.

