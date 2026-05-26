Частную клинику в Кузбассе оштрафовали за долг перед сотрудницей в декрете

Тайгинская транспортная прокуратура помогла сотруднице частной медицинской клиники получить законные декретные выплаты. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Женщина обратилась в ведомство с жалобой на то, что работодатель перестал выплачивать ей ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, которое было предусмотрено коллективным договором.

После проверки прокурор внес представление руководству клиники. В итоге молодой маме выплатили не только долг по пособию, но и компенсацию за его задержку - всего более 87 тысяч рублей. Кроме того, по инициативе прокуратуры ответственного сотрудника учреждения оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение трудового законодательства.

