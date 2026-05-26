Около 9 тысяч сибиряков получили помощь с урегулированием проблемной задолженности в первом квартале 2026 года.

Около 9 тысяч семей сибиряков избежали банкротства в первом квартале 2026 года благодаря поддержке Сбера. Общая сумма урегулированной задолженности составила 7,2 млрд рублей — это на 28% больше год к году.

Больше 74 тыс. российских семей получили помощь в урегулировании в первом квартале 2026 года благодаря поддержке Сбера.

Сбер предлагает людям, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, несколько механизмов урегулирования долгов. Это государственные меры поддержки – кредитные и ипотечные каникулы. А для тех, кто не может воспользоваться каникулами, Сбер предлагает собственные программы поддержки:

- реструктуризация – банк временно снижает ежемесячный платеж, чтобы нагрузка стала посильной;

- комплексное урегулирование – помощь с долгами не только перед Сбером, но и перед другими банками;

- мировое соглашение – реструктуризация для тех, у кого уже накопилась длительная просрочка, но без принудительного взыскания.

Поддержка распространяется на все виды кредитов: ипотека, потребительские кредиты, автокредиты, кредитные карты. Если ситуация совсем сложная, заемщику могут предложить погасить долг за счет продажи залогового имущества – сделать это удобно и прозрачно на платформе Portal DA.

Даже если банкротство уже началось – не все потеряно. Вопреки распространенному мнению, обратиться за помощью можно после старта процедуры банкротства. И это работает: сотни россиян, подписавшие мировые соглашения и планы реструктуризации долгов в первом квартале 2026 года, смогли избежать банкротства и восстановить свою платежеспособность.

Дмитрий Жоров, заместитель председателя Сибирского банка Сбера:

«Никто не застрахован от жизненных обстоятельств, ведущих к сложному финансовому положению: потеря работы, болезнь, резкое падение доходов семьи. В такой ситуации кредит может стать источником постоянного стресса. В Сбере мы всегда готовы предложить людям разные варианты поддержки — подобрать индивидуальное решение для каждого человека. Главное – не игнорировать проблему и как можно быстрее обратиться за помощью к нам».

Вместе с тем часть заемщиков под влиянием недобросовестных посредников-юристов, так называемых раздолжнителей перестают обслуживать долг, хотя могут это делать. Поэтому число банкротств в России растет.

Однако в последнее время суды стали внимательней и тщательней рассматривать дела о банкротстве. В прошлом году 5 тыс. человек не достигли цели, ради которой затевали банкротство. В Сибири уже есть прецеденты, когда суд признает заявителя банкротом, но не освобождает от долгов.

