Опорный техникум СУЭК-Кузбасс вошел в число лидеров национального рейтинга. Фото: Пресс-служба «СУЭК-Кузбасс»

По данным национального рейтинга трудоустройства выпускников - 2026, Ленинск Кузнецкий горнотехнический техникум, опорным работодателем которого является АО «СУЭК Кузбасс», занял шестое место среди 29 образовательных организаций России в горнодобывающей отрасли и уверенно стал лидером в Кемеровской области-Кузбассе.

Высокая позиция техникума напрямую связана с системной работой, выстроенной совместно с СУЭК Кузбасс, которая обеспечивает тесную связь образования и производства. Компания участвует в обновлении образовательных программ, оснащении учебных классов и лабораторий современным оборудованием и программным обеспечением, соответствующим уровню развития отрасли, а также в организации производственной практики и развитии наставничества. Благодаря этому выпускники получают актуальные профессиональные навыки, востребованы на рынке труда и ежегодно пополняют трудовые коллективы предприятий Компании.

Для студентов подшефного образовательного учреждения созданы условия, позволяющие полноценно освоить профессию: с 2024 года на базе техникума действует образовательный кластер среднего профессионального образования «Профессионалитет», который дает возможность получить рабочую специальность по программам с упором на практику, обучаясь у компетентных преподавателей с реальным производственным опытом. В рамках проекта также предусматривается заключение целевых договоров между обучающимися и предприятием работодателем, что способствует повышению уровня трудоустройства выпускников.

Профессиональная подготовка подрастающего поколения остается одним из ключевых приоритетов СУЭК-Кузбасс. Для формирования устойчивого кадрового потока внедрена единая непрерывная профориентационная модель «школа - техникум - вуз - Компания», охватывающая все этапы подготовки будущих специалистов. В частности, на территориях присутствия АО «СУЭК-Кузбасс» реализуется проект обучения школьников в специализированных Профклассах Фонда Мельниченко по профилю Компании. В них ребята уже со школьной скамьи знакомятся с инженерными, технологическими и горнопромышленными направлениями, получают базовые практические навыки и могут «примерить» будущую профессию. Это помогает им осознанно подходить к выбору специальности и карьеры в отрасли.

Для студентов подшефного образовательного учреждения созданы условия, позволяющие полноценно освоить профессию. Фото: Пресс-служба «СУЭК-Кузбасс»

Реклама. АО "СУЭК-Кузбасс" ИНН 4212024138. erid: 2VtzqvVMKiG