Кузбассовец заплатит крупный штраф за вождение без прав и документов

Фото: архив "КП". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинск-Кузнецком округе инспекторы ГАИ с помощью системы «Паутина» вычислили подозрительную «Ладу». Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кузбасса.

За рулем оказался 23-летний парень, которого ранее уже лишили прав за пьяное вождение. Выяснилось, что и сама машина - «невидимка»: она не была зарегистрирована в установленном порядке.

Полицейские отстранили водителя от управления, а автомобиль отправили на спецстоянку. С госномерами и свидетельством о регистрации владельцу пришлось попрощаться - их изъяли.

За повторную езду без прав суд назначил нарушителю штраф в 30 000 рублей. Еще один административный протокол составили за отсутствие регистрации авто, по этой статье мужчине грозит штраф до 800 рублей.

Ранее мы писали, что в Кузбассе обсудили стратегию развития креативных индустрий до 2030 года.