Жительница Кузбасса лишилась машины и свободы за повторное нетрезвое вождение

Фото: прокуратура Кузбасса.

В Березовском суд вынес суровый приговор 46-летней местной жительнице, которая повторно села за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщили в следкоме Кузбасса.

Еще в апреле 2023 года женщина получила условный срок за аналогичное нарушение правил дорожного движения. Несмотря на это, в мае 2025 года она снова попалась инспекторам ДПС на улицах города с признаками опьянения и отказалась проходить медицинское освидетельствование.

Свою вину автомобилистка так и не признала. Суд отменил условное наказание и приговорил горожанку к трем годам и 11 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, ей на три года запретили садиться за руль, а ее кроссовер Lexus RX-330 был конфискован в доход государства.

