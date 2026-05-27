В Кемерове высадят почти 900 тысяч цветов за сезон

Фото: администрация Кемерова.

В Кемерове стартовал сезон масштабного озеленения: в этом году городские улицы, парки и скверы украсят 886 049 ярких цветов. Об этом сообщили в администрации города.

На клумбах города появятся петунии, агератум, декоративная капуста, ажурная цинерария, напоминающая свечи сальвия и бархатистая целозия. Чтобы цветочные композиции радовали горожан до самой осени, рабочие параллельно очищают клумбы и вазоны от сорняков.

Специалисты уже высадили первые восемь тысяч декоративных растений. Сейчас высадка растений и подготовка почвы активно идут сразу в четырех районах города - Центральном, Ленинском, Заводском и Кировском.

Ранее мы писали, что третий форум креативных индустрий состоялся в Кузбассе, а еще в Кузбассе подешевели овощи, но выросли цены на сахар и яйца.