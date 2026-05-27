В кузбасском городе ищут подрядчика для сноса изношенного здания стадиона

В Междуреченске планируют снести старое административное здание стадиона «Томусинец», построенное еще в 1957 году. Власти города уже объявили электронный аукцион по поиску подрядчика, заявки на который принимаются до 2 июня.

На полный демонтаж изношенных конструкций, раздевалок и подсобных помещений, а также вывоз строительного мусора выделено почти 10 миллионов рублей. Все работы победитель тендера должен будет выполнить всего за семь дней с момента подписания контракта.

Снос здания - мера вынужденная из-за его физического износа. В перспективе на освободившемся месте возведут новый современный административно-бытовой комплекс, который будет обслуживать футбольное поле, открытые площадки и лыжные трассы. Строительство нового здания планируют начать уже в текущем году.

