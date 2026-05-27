Губернатор Илья Середюк поздравил мусульман Кузбасса с праздником

В Кузбассе прошли торжественные мероприятия в честь одного из главных мусульманских праздников - Курбан-байрама. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

В 19 религиозных организациях региона собралось около 10 тысяч верующих. В кемеровской мечети «Мунира» прихожан поздравил губернатор Илья Середюк, отметив вклад мусульманской общины в укрепление мира, согласия и сохранение традиционных ценностей.

Глава региона подчеркнул, что верующие активно помогают фронту: с начала СВО в мечетях собрали более 245 тонн гуманитарной помощи и свыше двух миллионов рублей на закупку спецтехники. Прихожанки также плетут маскировочные сети и шьют одежду для бойцов.

Праздничные программы прошли по всему региону: в Березовском община «Минфахира» организовала общественные мероприятия, а в Тисульском округе для детей провели познавательную программу с мастер-классом по приготовлению традиционного татарского блюда пэрэмяч.

