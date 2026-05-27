Попытка «легкого заработка» обернулась для двух кемеровчан уголовным делом

Мариинский городской суд заключил под стражу двух 19-летних жителей Кемерова, обвиняемых в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Молодых людей задержали с поличным в окрестностях Мариинска, когда они делали закладки. При досмотре у них изъяли более 15 граммов вещества. По версии следствия, один из задержанных устроился «работать» через мессенджер, а затем привлек к незаконному бизнесу своего знакомого, пообещав ему быстрые деньги.

Теперь обоим грозит серьезное наказание: статья 228.1 УК РФ предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. На время следствия фигуранты будут находиться в СИЗО.

