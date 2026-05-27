В Новокузнецке перекроют движение из-за празднования Дня пограничника

Фото: архив "КП". Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новокузнецке готовятся к празднованию Дня пограничника, в связи с чем 28 мая в центре города введут временные ограничения для транспорта. Об этом сообщили в администрации города.

С 20.00 27 мая до 13.00 28 мая будет закрыт проезд между Театральной площадью и домом №20 по проспекту Металлургов. Кроме того, 28 мая с 11.00 до 13.00 перекроют улицу Кирова на участке от проспекта Металлургов до улицы Спартака.

На этих участках также будет запрещена стоянка автомобилей.

Власти просят водителей заранее планировать свои маршруты, так как расписание и схемы движения общественного транспорта будут скорректированы.

Ранее мы писали, что кузбасский врач рассказал, как две недели помогал жителям Конго, а еще в Кузбассе подешевели овощи, но выросли цены на сахар и яйца.