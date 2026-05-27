НовостиОбщество27 мая 2026 4:35

Кардиолог из Кузбасса развеял мифы о вреде кофе для сердца

Врач Кузбасского кардиодиспансера рассказал о безопасной дозе кофе
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП".

Вокруг кофе существует множество мифов, самый популярный из которых - вред напитка для сердца. Однако врач-кардиолог Кузбасского кардиодиспансера Евгений Осинцев утверждает обратное: при умеренном потреблении кофе может быть полезен.

По словам специалиста, напиток снижает риск инфаркта, инсульта и болезней печени, а также помогает в профилактике болезни Альцгеймера.

Тем не менее важно соблюдать меру: безопасная доза составляет не более одной-двух чашек в первой половине дня. Врач советует пить свежеприготовленный кофе из обжаренных зерен и не добавлять в него сахар.

Особенно полезен напиток для людей с малоподвижным образом жизни, однако гипертоникам и тем, кто плохо переносит кофеин, стоит ограничить его употребление.

Ранее мы писали, что кузбасский врач рассказал, как две недели помогал жителям Конго, а еще в Кузбассе подешевели овощи, но выросли цены на сахар и яйца.