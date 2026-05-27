Губернатор Кузбасса: на обновление коммунальной инфраструктуры выделено 6,6 млрд рублей

Фото: пресс-служба АПК.

В текущем году на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства Кузбасса будет направлено свыше 6,6 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Губернатор Илья Середюк подчеркнул, что обновление коммунальной инфраструктуры является важным приоритетом для региона, чтобы жители получали надежное теплоснабжение и чистую воду. Благодаря совместной работе с федеральным центром и привлечению внебюджетных средств финансирование системы ЖКХ значительно увеличилось.

Финансирование осуществляется в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса» и федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого по решению президента России Владимира Путина.

За счет регионального бюджета планируется отремонтировать 43 объекта в шести муниципалитетах, включая 15 объектов теплоснабжения и 28 водоснабжения и водоотведения.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» также реализуется 14 мероприятий по ремонту коммунальных объектов в семи муниципалитетах. Среди них - строительство канализации и теплосети в поселке Загорский, где проживает 1,8 тысячи человек. Работы по канализации готовы на 80%, а теплосеть протяженностью 2,7 км, укладываемая под землю для повышения надежности, планируется завершить к началу отопительного сезона. После прокладки всех коммуникаций подрядчик восстановит благоустройство, включая асфальтирование и озеленение.

Ранее мы писали, что кузбасский врач рассказал, как две недели помогал жителям Конго, а еще в Кузбассе подешевели овощи, но выросли цены на сахар и яйца.