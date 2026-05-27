Назван первый хедлайнер «Динотерры-2026» в Кузбассе

Фото: архив "КП". Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одним из хедлайнеров международного научно-популярного фестиваля «Динотерра-2026», который пройдет в деревне Шестаково с 3 по 5 июля, станет группа «Пицца». Об этом сообщили организаторы мероприятия на пресс-конференции 27 мая.

Артист даст концерт в пятницу, 3 июля.

Имя главного хедлайнера, который выступит в субботу, 4 июля, объявят до 15 июня.

Напомним, что в прошлом году музыкальными гостями фестиваля стали шоумен Александр Пушной, группа «Чиж и Со» и Ваня Дмитриенко.

Ранее мы писали, что кузбасский врач рассказал, как две недели помогал жителям Конго, а еще в Кузбассе подешевели овощи, но выросли цены на сахар и яйца.