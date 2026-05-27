В Кемерове 1 и 2 июня пройдут масштабные праздники в честь Дня защиты детей

Фото: администрация Кемерова.

Кемерово готовится к масштабному празднованию Международного дня защиты детей. 1 и 2 июня в каждом районе города пройдут многочисленные мероприятия для юных жителей и их родителей. Об этом сообщили в администрации города.

1 июня кемеровчан ждут:

- концертно-игровая площадка «Праздник детства» с 11.00 на набережной в Кировском районе;

- концертная интерактивная программа «Пусть всегда будет солнце» с 11.00 в линейном парке бульвара Строителей;

- Фестиваль детства и юности с «Движением Первых» с 11.00 в парке Победы имени Г.К. Жукова;

- детский балет «Буратино» с 11.00 во Дворце молодежи; - интерактивная площадка с конкурсами и мастер-классами с 12.00 в Комсомольском парке им. В.Волошиной;

- Городской детский фестиваль «Ритмосфера» с 12.00 на улице Патриотов, включающий концерт, творческие мастер-классы, научную площадку и пенную дискотеку;

- игровые программы «Здравствуй, лето!» с 12.00 у ДК шахтеров и «Планета счастливых детей» с 12.00 у ДК поселка Боровой;

- концертная программа «Волшебный мир детства!» с 13.00 на стадионе «Юность»;

- праздничная программа «Мир полный чудес» с 14.00 в «Парке Чудес»;

- открытие клуба «Игры во дворе» и развлекательно-игровая программа «Здравствуй, лето!» с 18.00 у ДК «Пионер», а также игровая программа «Шире круг» и концерт «Взрослые и дети» с 18.00 и 19.00 у ДК «Содружество».

2 июня праздничные мероприятия продолжатся:

- детский праздник «Добро пожаловать в «Игроландию!» и концерт «Какого цвета лето?» с 15.00 и 16.00 у ДК ж.р. Промышленновский;

- программа «Родители и детвора! Праздник праздновать пора» с викторинами и играми с 15.00 на бульваре Осеннем.

