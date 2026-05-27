Молодой кузбассовец-рецидивист ограбил магазин, угрожая продавцу

Фото: архив "КП". Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Прокопьевске сотрудники уголовного розыска оперативно задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении магазина. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.

В дежурную часть обратилась сотрудница торговой точки, сообщившая о хищении энергетиков, алкогольной и табачной продукции на сумму более 2 500 рублей.

Как выяснилось, парень, недавно освободившийся из колонии за аналогичное преступление, пьяным ворвался в магазин. Сначала он грубо оттолкнул продавца и похитил алкоголь. Затем, посчитав, что ему мало, тут же вернулся, словесно угрожая работнице, и забрал еще часть товаров. Однако вскоре после побега с места преступления горе-грабитель был задержан полицейскими.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что кузбасский врач рассказал, как две недели помогал жителям Конго, а еще назван первый хедлайнер «Динотерры-2026» в Кузбассе.