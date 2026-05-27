В Кузбассе двое бизнесменов пойдут под суд за кражу бюджетных 8 млн рублей

В Кузбассе перед судом предстанут генеральный директор строительной компании и фактический руководитель субподрядной организации. Об этом сообщили в прокуратуре и следкоме Кузбасса.

По версии следствия, с февраля 2023-го по март 2024 года сообщники похитили более восьми миллионов рублей, выделенных из бюджета на капитальный ремонт Вагановского сельского дома культуры в Промышленновском округе. Бизнесмены разработали хитрую схему: выиграли тендер, заключили муниципальный контракт, а затем предоставили администрации фиктивные акты о якобы выполненных работах. Для вывода и обналичивания денег один из фигурантов даже попросил своего брата зарегистрировать стороннюю фирму. Брат при этом помогал лишь с бумагами и ничего не знал о преступных планах родственника. Полученные миллионы соучастники потратили по своему усмотрению.

Преступную деятельность коммерсантов пресекли сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ. Следователи провели обыски дома и на рабочих местах фигурантов, изъяв важные для дела документы. Чтобы доказать вину обвиняемых, сотрудники СК проделали огромную работу: провели более 60 допросов свидетелей и потерпевших, назначили четыре судебные экспертизы, а общий объем уголовного дела составил 43 тома.

Сейчас на имущество обвиняемых наложен арест. Кроме того, администрация Промышленновского округа заявила гражданский иск о взыскании с них всей суммы причиненного ущерба.

Прокуратура Кузбасса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Оно направлено для рассмотрения по существу в Промышленновский районный суд.

