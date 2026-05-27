В Новокузнецке появился мурал в честь Михаила Кутузова

В Новокузнецке открылось новое арт пространство: на стене в арочном проходе между домом № 2 на улице Кутузова и домом № 12 на проспекте Курако появился мурал с изображением прославленного русского полководца.

Проект под названием «Операция „Кутузов“» победил в грантовом конкурсе «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» и получил финансирование в размере 700 тысяч рублей. Средства пошли на создание мурала организацию просветительских мероприятий (лекций, мастер классов и экскурсий). Ожидается, что они привлекут около 2 тысяч участников, в основном молодежь от 18 до 35 лет: студентов, художников, горожан, увлеченных искусством и историей. Главная цель инициативы — обогатить культурную среду Новокузнецка и повысить интерес жителей к отечественной истории через современное уличное искусство.

В октябре 2025 года, к 280-летию со дня рождения Михаила Кутузова и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на перекрёстке улиц Кутузова и Курако был торжественно открыт памятник полководцу.

Также в прошлом году за счет средств компании на ЕВРАЗ ЗСМК изготовили порядка 600-метров ажурного чугунного ограждения, которое украшает новое пространство.