Купить-продать автомобиль с пробегом у другого человека — теперь удобно и безопасно через Сбер. Фото: Дмитрий БРУШКО. Перейти в Фотобанк КП

Сбер первым на рынке запускает цифровую безопасную сделку для покупки авто с пробегом — прямо в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Раньше покупателю автомобиля с пробегом требовалось самостоятельно решить множество задач: проверить автомобиль, найти оптимальный вариант автокредита, подготовить документы и организовать расчёты с продавцом. Новый сервис Сбера объединяет все этапы покупки авто в едином цифровом процессе – в нём защищён не только покупатель, но и продавец, который не рискует получить поддельные деньги или отказ банка в переводе после подписания договора. Уже состоялась первая сделка, совсем скоро сервис станет доступен всем клиентам.

Процесс покупки состоит всего из нескольких кликов. Покупатель указывает в разделе «Кредиты» информацию о выбранном авто, машина проходит автоматическую проверку по базам данных на предмет обременений, арестов и залогов. Затем покупатель подбирает оптимальные для себя параметры автокредита и оформляет его. Продавец, в свою очередь, присоединяется к сделке по приглашению от покупателя, а после подписания договора купли-продажи, шаблон которого автоматически формируется в СберБанк Онлайн, получает деньги.