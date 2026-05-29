В Кузбассе подорожали соль, сахар, лук и картофель

Кемеровостат озвучил свежие данные о ценах на основные продукты в Кузбассе на 25 мая - некоторые товары подорожали, другие стали доступнее.

Среди продовольственных товаров заметно выросли в цене сахар-песок (на 2,6%), мороженая неразделанная рыба (на 2,4%) и поваренная соль (на 1,2%). Также немного подорожали сыры (на 1,1%), полукопченая колбаса и творог (по 0,8%), мясные консервы для детского питания (на 0,6%) и говядина (на 0,5%).

В то же время, некоторые продукты стали дешевле. Куриные яйца потеряли в цене 2,5%, вермишель - 1,7%, а фруктовые консервы для детского питания - 1,6%. Печенье подешевело на 1,2%, сливочное масло - на 1%. Молоко и овощные консервы для детского питания стали доступнее на 0,9%, сметана и черный чай - на 0,6%.

В отдельном фруктово-овощном сегменте самый значительный рост цен показали репчатый лук (на 3,8%) и картофель (на 2,7%). Яблоки подорожали на 2,1%, морковь - на 0,9%, а огурцы - на 0,4%. Однако помидоры подешевели на 5,4%, бананы - на 2,9%, белокочанная капуста - на 1%, а свекла - на 0,4%.

По данным статистиков, килограмм подорожавшего репчатого лука обойдется жителям в 39,89 рубля, картофеля - в 45,04 рубля. При этом килограмм подешевевших бананов можно купить за 152,92 рубля.

